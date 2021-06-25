Потяги незмінно залишається одним із найпопулярніших видів транспорту, адже є дуже зручними й дарують особливе відчуття затишку.

До теми Усе життя – дорога: 5 фільмів, події яких відбуваються в потязі

Аби ви не нудьгували у дорозі та відчували себе майже як вдома, Інновації 24 підготували добірку хороших комедій різних часів.

Джентльмени

Рік виходу: 2019

2019 Країна: CША, Велика Британія

CША, Велика Британія Оригінальна назва: The Gentlemen

The Gentlemen Режисер: Гай Річі

Гай Річі У головних ролях: Меттью Мак-Конегі, Чарлі Ганнем, Мішель Докері, Едді Марсан, Колін Фаррелл, Г'ю Грант

Меттью Мак-Конегі, Чарлі Ганнем, Мішель Докері, Едді Марсан, Колін Фаррелл, Г'ю Грант Тривалість: 113 хвилин

Відкриває нашу підбірку комедійний бойовик британського кінорежисера Гая Річі, який водночас виступив співавтором його сценарію. Цікаво, що зняти цю стрічку він задумав ще у 2009 році. Повернення Річі до гангстерських фільмів та неймовірно вдало підібраний акторський склад гарантують, що протягом 2 годин ви будете насолоджуватися карколомним сюжетом, а витончені нотки британського гумору не залишать вас байдужими.

Стрічка розповідає історію Мікі Пірсона, який переїхав зі США до Великої Британії. Свій гострий розум чоловік вирішив направити на створення бізнес-імперії з виробництва марихуани. Це приносить йому чималі прибутки.

Дивіться трейлер фільму "Джентльмени"



Та згодом на шляху Мікі одна за одною з’являються перешкоди, адже кримінальний світ нікого не шкодує. Утім, навіть за найскладніших обставин справжній чоловік завжди залишається джентльменом.

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Дружина напрокат

Рік виходу: 2011

2011 Країна: CША

CША Оригінальна назва: Just Go with It

Just Go with It Режисер: Деннісс Дуґан

Деннісс Дуґан У головних ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Бруклін Декер, Ніколь Кідман

Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Бруклін Декер, Ніколь Кідман Тривалість: 116 хвилин

У цю американську комедію запросили одразу кількох голлівудських зірок. До слова, сам фільм є римейком комедії "Квітка кактуса", прем'єра якої відбулася ще у 1969 році.

Головний герой Денні Маккабі – запеклий холостяк. Він успішний пластичний хірург, який вдає, що мав за плечима нещасливий шлюб, аби зваблювати жінок. Цей "хитрий" план безперебійно працює, поки Маккабі не зустрічає дівчину своєї мрії.

Дивіться трейлер фільму "Дружина напрокат":



Стосунки розвиваються стрімко й, аби приховати брехню, він втягує в усю цю історію свою колегу Кетрін та її дітей. І тут не обійдеться без курйозів. Врешті, обидвом доводиться остаточно розібратися у своїх відчуттях.

Стажер

Рік виходу: 2015

2015 Країна: CША

CША Оригінальна назва: The Intern

The Intern Режисер: Ненсі Мейєрс

Ненсі Мейєрс У головних ролях: Роберт де Ніро, Енн Гетевей, Рене Руссо, Адам ДеВін, Рейд Скотт

Роберт де Ніро, Енн Гетевей, Рене Руссо, Адам ДеВін, Рейд Скотт Тривалість: 121 хвилина

Багато хто вважає, що історії про пенсіонерів – це про будинок у селі чи посиденьки на лавочках. Натомість цей фільм покаже, що літні люди можуть по-справжньому дивувати та надихати.

Бену Віттакеру вже 70, він удівець. Син із родиною живе в іншому штаті, проте дідусь не сидить склавши руки. Він влаштовується стажером в офіс інтернет-магазину й намагається бути "на одній хвилі" з колективом, який йому в онуки годиться. Фільм неймовірно зворушливий й водночас добрий та веселий.

Дивіться трейлер фільму "Стажер":



Блискучий акторський дует Роберта де Ніро та Енн Гетевей і по-справжньому щирий гумор – чудовий вибір для перегляду у мандрівці.

Якщо свекруха — монстр

Рік виходу: 2005

2005 Країна: США

США Оригінальна назва : Monster-in-Law

: Monster-in-Law Режисер: Роберт Лукетич

Роберт Лукетич У головних ролях: Дженніфер Лопез, Джейн Фонда, Майкл Вартан, Ванда Сайкс

Дженніфер Лопез, Джейн Фонда, Майкл Вартан, Ванда Сайкс Тривалість: 101 хвилина

За плечима у Шарлотти назбиралася низка вдалих і не дуже побачень наосліп, перш ніж вона зустріла чоловіка своєї мрії. Із Кевіном вона готова провести усе своє життя, та з’ясовується, що на шляху до казки стоїть його мати. Вона аж ніяк не налаштована на приязні стосунки з майбутньою невісткою.

Дивіться трейлер фільму "Якщо свекруха – монстр":



Віола прагне відлякати кохану від сина та врешті-решт зірвати їхнє весілля – і здаватися вона не має наміру. Проте заради людини, яку обоє люблять, жінкам доведеться йти одна одній на зустріч.

Білявка в ефірі

Рік виходу: 2014

2014 Країна: США

США Оригінальна назва: Walk of Shame

Walk of Shame Режисер: Стівен Брілл

Стівен Брілл У головних ролях: Елізабет Бенкс, Джеймс Марсден, Гілліан Джейкобс, Сара Райт, Ітан Саплі, Білл Барр, Кен Давітян

Елізабет Бенкс, Джеймс Марсден, Гілліан Джейкобс, Сара Райт, Ітан Саплі, Білл Барр, Кен Давітян Тривалість: 95 хвилин

Меган Майлз – репортерка із Лос-Анджелеса, яка понад усе хоче стати ведучою новин. Дівчина опиняється фактично за крок до омріяної посади, проте у ніч перед кастингом потрапляє у курйозну ситуацію. Вона прокидається у ліжку з незнайомим чоловіком та згадує, що була у нічному клубі.

Дивіться трейлер фільму "Білявка в ефірі":



Опинившись на окраїні міста без жодного цента у кишені, Майлз розуміє, що до прослуховування залишилося лише кілька годин. І від того, встигне вона чи ні, залежить її подальша кар'єра. Стрічка показує, що добрих людей навколо можна зустріти навіть там, де зовсім цього не чекаєш.

Приборкання норовливого

Рік виходу: 1980

1980 Країна: Італія

Італія Оригінальна назва: II Bisbetico Domato

II Bisbetico Domato Режисер: Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча

Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча У головних ролях: Адріано Челентано, Орнелла Муті, Піпо Сантонастазо, Едіт Пітерс

Адріано Челентано, Орнелла Муті, Піпо Сантонастазо, Едіт Пітерс Тривалість: 102 хвилини

Є фільми, що непідвладні часу. Саме тому пропонуємо для перегляду легендарний фільм Франка Кастеллано та Джузеппе Моччі, знятий понад 40 років тому. Подивитися його вперше чи освіжити у пам’яті улюблені сцени – точно хороша ідея.

40-річний фермер Елія у виконанні Адріано Челентано – холостяк та буркотун, який зовсім не вміє ладнати із жінками. Усупереч своєму бажанню, фермеру доводиться прихистити у себе на ніч Лізу Сільвестрі, яку хоч і не зразу, але зацікавлює його неприступність.

Дивіться неофіційний трейлер фільму "Приборкання норовливого"



Складний характер Елії не лякає наполегливу дівчину. Здолавши чимало викликів разом, господар будинку та його гостя все ж знаходять спільну мову.

Приємного перегляду!