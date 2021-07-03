"Болеющая" обложка доступна с 30 июня. Услуга является бесплатной.

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"Болеющая" обложка от "Приватбанка" / Фото "Приватбанка"

Как установить

Поддержать украинских игроков могут все держатели карт Mastercard ПриватБанка, добавленные в NFC цифровой кошелек (Apple Pay или Google Pay).

Чтобы установить новую обложку, нужно:

  • открыть приложение Privat24;
  • перейти в раздел "Меню карточек";
  • нажать "Дизайн карты";
  • выбрать один из виртуальных дизайнов, который вам нравится.