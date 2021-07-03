"Болеющая" обложка доступна с 30 июня. Услуга является бесплатной.
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"Болеющая" обложка от "Приватбанка" / Фото "Приватбанка"
Как установить
Поддержать украинских игроков могут все держатели карт Mastercard ПриватБанка, добавленные в NFC цифровой кошелек (Apple Pay или Google Pay).
Чтобы установить новую обложку, нужно:
- открыть приложение Privat24;
- перейти в раздел "Меню карточек";
- нажать "Дизайн карты";
- выбрать один из виртуальных дизайнов, который вам нравится.