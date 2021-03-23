На Прикарпатті створять 10 нових 3D-турів для туристів: де саме

Джерело:фейсбук Віталія Передерка
Як альтернатива реальній мандрівці на тлі пандемії туристів все більше цікавлять віртуальні маршрути. На Івано-Франківщині незабаром запустять 10 нових 3D-турів.
Проєкт мають намір реалізувати вже у 2021 році. Таку інформацію оприлюднив Віталій Передерко, керівник відділу туризму Івано-Франківської ОДА.
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Перед тим, як обрати об'єкти для створення 3D-турів, були проведені відповідні консультації з територіальними громадами та місцевими гідами.
Зауважимо, що погуляти віртуально можна й на Херсонщині, а саме – помилуватися мальовничим Генічеським озером, яке відоме завдяки своєму рожевому відтінку.
Для цього розробили 3D-панорами з надвисокою деталізацією – на 240 мегапікселів. Зйомки проводили на висоті від 3 до 140 метрів над рівнем моря.