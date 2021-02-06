Рожевим озером на Херсонщині тепер можна "гуляти" віртуально: новий 3D-тур
Одне з природних див України, мальовниче Генічеське озеро, тепер можна відвідати, навіть не виходячи з дому. Для цього створили 3D-панорами з надвисокою деталізацією.
Джерело:Херсонська ОДА
Аби запустити проєкт, довелося провести зйомки на висоті від 3 до 140 метрів над рівнем моря. При цьому застосовували багатокадрову деталізацію високої якості – на 240 мегапікселів.
До теми Рожеві озера України: вражаючі фото
Втілити в реальність цю ідею вдалося команді інформаційного порталу ARABATKA. Віртуальний тур унікальним озером містить 4 сферичні панорами.
► Перша – знята на висоті 99 метрів над рівнем моря. На передньому плані – село Приозерне та озеро Сиваш. На задньому – Зябловські озера, Азовське море. Видно обриси острова Бирючого.
► Друга – знята з висоти 9 метрів. Дозволяє добре розгледіти дерев'яні чеки, якими розділене озеро. У кадр також потрапили туристи, які збирають сіль.
► На третій – в основному видно водну поверхнюГенічеського озера з висоти 140 метрів над рівнем моря.
► Четверта дає можливість розглянути озеро крупним планом. Відстань, з якої знімали ці кадри, сягає від 3 до 5 метрів над рівнем моря.
Коротко про Генічеське озеро
- Водойма розташована у північно-західній частині Арабатської Стрілки, за 5 кілометрів від села Генічеська Гірка.
- Довжина озера – 4,5 кілометри, ширина – до 2,9 кілометра. Площа сягає 9,2 квадратних мери, а глибина – до 0,6 метра.
- Не варто плутати Генічеське озеро з іншим рожевим озером на Херсонщині – Лемурійським. Це різні водойми.
Де розташоване Генічеська озеро: дивіться на карті
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