За 350 мільйонів доларів: французький дизайнер представив концепцію розкішного прозорого потяга

У Франції представили унікальну концепцію швидкісного прозорого потяга. Проєкт вражає своєю розкішшю, вартістю та потужністю.

"Палац на рейках" – саме так називатиметься новітній приватний поїзд, вартість якого сягатиме 350 мільйонів доларів. Автор ідеї – французький дизайнер Тьєррі Гоген, відомий за проєктом 80-метрового судна "Венера" ​​для співзасновника Apple Стіва Джобса. Він планує вивести досвід залізничних перевезень на абсолютно новий рівень.

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Мій потяг побудують для єдиного власника,

– заявив розробник.

Характеристики новинки

потяг буде виготовлений зі скла;

за потреби транспортний засіб зможе переходити від прозорості до повної непрозорості;

довжина потяга сягатиме 400 метрів;

потяг складатиметься з 14 вагонів;

потяг розрахований на 18 пасажирів;

максимальна швидкість становити 160 кілометрів за годину.

Серед інших переваг – численні кімнати, їдальня, спальні, зони відпочинку, тераси та навіть сад з живими рослинами.