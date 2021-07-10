"Палац на рейках" – саме так називатиметься новітній приватний поїзд, вартість якого сягатиме 350 мільйонів доларів. Автор ідеї – французький дизайнер Тьєррі Гоген, відомий за проєктом 80-метрового судна "Венера" для співзасновника Apple Стіва Джобса. Він планує вивести досвід залізничних перевезень на абсолютно новий рівень.
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Мій потяг побудують для єдиного власника,
– заявив розробник.
Характеристики новинки
- потяг буде виготовлений зі скла;
- за потреби транспортний засіб зможе переходити від прозорості до повної непрозорості;
- довжина потяга сягатиме 400 метрів;
- потяг складатиметься з 14 вагонів;
- потяг розрахований на 18 пасажирів;
- максимальна швидкість становити 160 кілометрів за годину.