"Дворец на рельсах" – именно так будет называться новейший частный поезд, стоимость которого достигнет 350 миллионов долларов. Автор идеи – французский дизайнер Тьерри Гоген, известный по проекту 80-метрового судна "Венера" ​​для соучредителя Apple Стива Джобса. Он планирует вывести опыт железнодорожных перевозок на совершенно новый уровень.

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Мой поезд построят для единственного владельца,

– заявил разработчик.

Характеристики новинки

поезд будет изготовлен из стекла;

при необходимости транспортное средство сможет переходить от прозрачности к полной непрозрачности;

длина поезда будет достигать 400 метров;

поезд будет состоять из 14 вагонов;

поезд рассчитан на 18 пассажиров

максимальная скорость будет составлять 160 километров в час.

Среди других преимуществ – многочисленные комнаты, столовая, спальни, зоны отдыха, террасы и даже сад с живыми растениями.