"Повстання машин": в Естонії через снігопад роботи-кур'єри утворили затор – курйозне відео

Роботи-кур'єри не змогли протистояти опадам в естонському Таллінні. Вони застрягли у снігу на одній з вулиць міста й фактично утворили затор.

Відповідні кадри з'явилося 2 грудня на ресурсі Reddit. Його опублікував користувач з нікнеймом matude. "В Естонії зафіксували перший робо-затор", – так він підписав це відео.

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Роботи застрягли у снігу

В курйозну ситуацію потрапили 7 роботів, виготовлених естонською компанією Starship Technologies. Вони не змогли пересуватися вулицями Таллінна через опади. Судячи з опублікованого відео, снігу випало не дуже багато. Втім, навіть така незначна його кількість завадила "кур'єрам" здійснювати доставки.

Курйозний інцидент з роботами-кур'єрами в Естонії: дивіться відео



У коментарях до цього допису один із користувачів мережі уточнив, що відповідне відео зняли вранці. Протягом дня ситуація покращилася й "кур'єри" відновили свою роботу. "Я побачив їх у своєму районі, люди їм дуже допомогли. Тепер стан тротуарів кращий, і вони знову їздять. Та це не перша їхня зима у Таллінні, вони повинні вміти справлятися", – написав miilu777.

Як відреагували у мережі

Загалом користувачі Reddit залишили під відео багато коментарів. Компанія Starship Technologies потрапила під шквал критики через те, що не взяла до уваги погодні особливості країни. Інші ж пишуть, що такі кадри їх потішили. А деякі й взагалі намагалися уявити, про що можуть "думати" в цей момент роботи-кур'єри.