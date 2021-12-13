Так, це понад 1350 літаків на загальну суму 5,4 мільярда доларів. Відтак Vertical Aerospace сподівається стати однією з перших компаній, яка отримає сертифікат Європейського агентства з безпеки польотів (EASA).
Цікаво Китайська Pantuo Aviation представила концепт летючого таксі: футуристичне відео
Що відомо про літальний апарат VA-X4
- розрахований на пілота та чотирьох пасажирів;
- максимальна швидкість становить 325 кілометрів на годину;
- є майже безшумним;
- використовує технологію літієвих батарей;
- дальність польоту сягатиме понад 161 кілометр.
Перші тестові польоти VA-X4 заплановані на 2022 рік. Компанія має намір виготовити 4 літаки для сертифікаційних випробувань у 2023 році. Очікується, що серійне виробництво стартує на початку 2024 року.
Концепт повітряного таксі Vertical Aerospace: дивіться відео