Так, это более 1350 самолетов на общую сумму 5,4 миллиарда долларов. Vertical Aerospace надеется стать одной из первых компаний, которая получит сертификат Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

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Что известно о летательном аппарате VA-X4

рассчитано на пилота и четверых пассажиров;

максимальная скорость составляет 325 километров в час;

является практически бесшумным;

использует технологию литиевых батарей;

дальность полета составит более 161 километр.

Первые тестовые полеты VA-X4 запланированы на 2022 год. Компания намерена изготовить 4 самолета для сертификационных испытаний в 2023 году. Ожидается, что серийное производство стартует в начале 2024 года.

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