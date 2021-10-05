Потужне досягнення: у Китаї встановили світовий рекорд тривалості польоту дрона

У Китаї досягли безпрецедентної тривалості польоту дрону. Безпілотний літальний апарат Feng Ru 3-100 перебував у повітрі 80 годин 46 хвилин 35 секунд, тим самим – встановив світовий рекорд.

Дрон розробили студенти Пекінського університету авіації та астронавтики. Команда розробників налічувала близько 25 молодих фахівців (до 20 років).

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Про рекорд

Попередній рекорд – 80 годин 2 хвилини 52 секунди зафіксували у 2014 році. Його встановив безпілотний літальний апарат з нерухомим крилом "Оріон", розроблений дочірньою компанією Boeing Aurora Flight Sciences.

Рекорд встановили в окрузі Сюйчан, провінція Хенань, КНР. Літак здійснив обліт на висоті 300 метрів. Дозаправка в польоті заборонена. Сертифікат про встановлення світового рекорду надала Міжнародна авіаційна федерація (FAI).

Характеристики безпілотника:

розмах крил – близько 10 метрів;

приводиться в дію двигуном внутрішнього згоряння;

загальна вага після заправки – 60 кілограмів;

БПЛА назвали на честь "батька китайської авіації" Фена Ру.

Світовий рекорд тривалості польоту дрона встановили у Китаї / Фото Пекінського університету авіації та астронавтики