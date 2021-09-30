Гіперзвукова повітряно-реактивна зброя (HAWC) побудована компанією Raytheon Technologies. Ракету обладнали двигуном Northrop Grumman.
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HAWC найкраще працює у багатій на кисень атмосфері, де швидкість і маневреність ускладнюють своєчасне виявлення. Ракета може супероперативно вражати цілі та має значну кінетичну енергію.
Результат
У межах випробування усі завдання були успішно виконані:
- збірка і послідовний випуск літака-носія з ракетою;
- безпечне відділення ракети від літака;
- пуск маршового двигуна;
- крейсерський політ.
Випробування у вільному польоті HAWC були успішною демонстрацією можливостей, які зроблять гіперзвукові крилаті ракети високоефективним інструментом для наших винищувачів,
– зауважив менеджер програми HAWC у відділі тактичних технологій DARPA Ендрю Нойдлер.