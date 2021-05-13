Польська компанія створює водневий локомотив: ілюстрації проєкту

Польський виробник залізничного рухомого складу Pesa Bydgoszcz працює над створенням водневого локомотиву. Компанія показала, який вигляд він матиме на фінальному етапі розробки.

На цьому амбітні плани компанії не завершуються. Там прагнуть також згодом розробити й водневий поїзд.

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Локомотив приводитимуть у рух:

4 асинхронні двигуни номінальною потужністю 180 кВт;

2 тяговими інверторами з допоміжним перетворювачем;

тяговим акумулятором разом з 2 комплектами водневих осередків.

Інші подробиці про розробку

Завдяки радіоуправлінню локомотивом під час маневрової роботи зможе керувати 1 людина. Крім цього, його також обладнають системою спостереження.

Мовиться про колійну та автозчепну камери, а також ще одну – у кабіні машиніста. Їх адаптують для роботи у складних умовах без втрати якості зображення.

Представити свою розробку компанія Pesa Bydgoszcz попередньо планує ще у 2021 році. Локомотив працюватиме на нафтопереробному заводі компанії Orlen в Плоцьку.



Такий вигляд матиме новий локомотив / Фото Pesa Bydgoszcz