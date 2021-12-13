Серед інших учасників раунду фінансування на суму 9,6 мільйона доларів – колишній учасник групи ABBA Б'єрн Ульвеус, інвестфонд Edinv та компанія звукозапису Tileyard London. Загалом стартап вже залучив 18,6 мільйона доларів.

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Про стартап

Стартап Audoo заснований у 2018 році Ройаном Едвардсом. Розробники працюють над "музичним лічильником" – пристроєм Audio Meter, який можна встановлювати у барах, магазинах та інших громадських місцях. Він призначений для відстеження виконання музичних треків, а відтак – боротьби з піратством.

Важливо! За інформацією фахівців, загальна сума роялті, яке втрачають музиканти, може сягати 2,7 мільярда доларів.

"Велика Британія має любов до музики і є домівкою для багатьох найпопулярніших артистів світу. Ми хочемо зробити все від нас залежне, щоб цей сектор був конкурентоспроможним, процвітаючим і працював на користь меломанів", – сказав виконавчий директор Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії (СМА) Андреа Коселлі.