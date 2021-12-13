Среди других участников раунда финансирования на сумму 9,6 миллиона долларов – бывший участник группы ABBA Бьорн Ульвеус, инвестфонд Edinv и звукозаписывающая компания Tileyard London. В общей сложности стартап уже привлек 18,6 миллиона долларов.

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О стартапе

Стартап Audoo основан в 2018 году Ройаном Эдвардсом. Разработчики создают "музыкальный счетчик" Audio Meter, который можно устанавливать в барах, магазинах и других общественных местах. Устройство предназначено для отслеживания исполнения музыкальных треков, а поэтому – борьбы с пиратством.

Важно! По информации специалистов, общая сумма роялти, которое теряют музыканты, может достигать 2,7 миллиарда долларов.

"Великобритания имеет любовь к музыке и является домом для многих популярнейших артистов мира. Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы этот сектор был конкурентоспособным, преуспевающим и работал в пользу меломанов", – сказал исполнительный директор Управления по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (СМА) Андреа Коселли.