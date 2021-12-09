Серед інвесторів – Monochrome Capital, Sound Ventures, Tribe Capital, HackVC. Стартап також підтримали бізнес-ангели з Coinbase, IntoTheBlock та Pe.ai.

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Що відомо

Розробники пропонують компаніям рішення для дослідження ринку NFT. Крім того, завдяки сервісу вони можуть створювати власні додатки, використовуючи API.

Що таке API Набір чітко визначених методів для створення програмного забезпечення. Набір чітко визначених методів для створення програмного забезпечення.

Наразі стартап співпрацює з великі NFT-гравцями – Dapper Labs, Yat та Mintable.

Зауважимо, українець Андрій Ясинецький, який є співавтором проєкту, проживає у США і раніше працював у техногігантах Uber та Google.

Ми будуємо наріжну інфраструктуру даних для нової ери додатків NFT та екосистеми Web3,

– відзначив Ясинецький.

Зверніть увагу! Стартап запрошує до команди талановитих розробників, які захоплюються дата-платформами, пошуком, масштабною інфраструктурою, метавсесвітом та майбутнім інтернету.

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