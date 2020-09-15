Величезний шматок криги відколовся від найбільшого в Арктиці шельфового льодовика Nioghalvfjerdsfjorden, який ще називають 79N. Сталося це на північному сході Гренландії.

На думку вчених, це вкотре ілюструє, наскільки швидко глобальне потепління впливає на Арктику, повідомляє BBC.

Цікаво Інноваційний місячне житло випробують в суворих умовах Гренландії

Науковці наголосили, що атмосфера в цьому регіоні з 1980 року нагрілася приблизно до 3 градусів. А у 2019 – 2020 роках там спостерігалися рекордні літні температури.

Довідка. У серпні в Арктиці стовпчики термометрів сягнули 17,8 градуса. Середньорічна температура в регіоні становить -40 градусів взимку та приблизно 0 – влітку.

Ділянка, на якій стався розкол, охоплює близько 110 квадратних кілометрів. Знімки з супутника свідчать про те, що крига розкололася на багато дрібних шматків.

Як льодовик виглядав 27 серпня та 7 вересня: фото зі супутника

Довжина льодовика 79N сягає 80 кілометрів, а ширина – 20 кілометрів. Його передній край розділяється на 2 частини: відкололася та, яка повернута на північ.

Поява талих ставків

На супутникових знімках також видно безліч талих ставків на поверхні 79N. Вчені пояснили: вони утворюються через підвищення температури повітря. Їх поява – невтішний сигнал, адже вода з водойм далі потрапляє в утворені розколини, через це з'являються нові тріщини.



Талі водойми – вид на льодовик 79N із супутника / Фото Copernicus EU

Варто зауважити, що океанографи також задокументували підвищення температури моря. Це означає, що шельфовий лід, найімовірніше, тане і знизу.

Скоріш за все, це призведе до того, що N79 розпадеться зсередини, що є унікальним. Однак, гадаю, цього не станеться ще через 10 або 20 років,

– прокоментував професор Джейсон Бокс з Геологічної служби Данії та Гренландії.

Науковці також розповіли про особливість льодовика – спереду його притиснули кілька островів. Це, ймовірно, допоможе йому протриматися довше та уникнути швидкого руйнування.