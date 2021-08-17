У Південній Кореї випробували безпілотний надводний катер: що про нього відомо

У Південній Кореї завершили ходові випробування безпілотного катера Sea Sword 3. Його розробила компанія LIG Nex1.

Над катером Sea Sword 3 працювали впродовж двох років. Він призначений для патрулювання прибережних зон і проведення розвідки.

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Про катер

довжина – 12 метрів, а ширина – 3,5 метрів;

вміщує до 8 членів екіпажу.

його можна укомплектовувати необхідним обладнанням та озброєнням в залежності від поставлених завдань;

оснащений системою штучного інтелекту, що забезпечує можливість самостійно обходити перешкоди;

може бути оснащений дистанційно керованим бойовим модулем (RCWS);

передбачено озброєння великокаліберним кулеметом калібру 12,7 міліметра і керованою ракетною установкою калібру 2,75 дюйма в напрямку корми.

LIG Nex1 – оборонна компанія, провідний південнокорейський виробник аерокосмічної продукції. Розробляє і виробляє ракетні, підводні системи озброєння, радари, радіоелектронну боротьбу, авіоніку, системи тактичного зв'язку, системи управління вогнем, бойові системи військово-морських сил і електрообладнання.