У Південній Кореї випробували безпілотний надводний катер: що про нього відомо

17 серпня 2021 , 11:13
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Джерело:

USM

У Південній Кореї завершили ходові випробування безпілотного катера Sea Sword 3. Його розробила компанія LIG Nex1.

Над катером Sea Sword 3 працювали впродовж двох років. Він призначений для патрулювання прибережних зон і проведення розвідки.

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Про катер

  • довжина – 12 метрів, а ширина – 3,5 метрів;
  • вміщує до 8 членів екіпажу.  
  • його можна укомплектовувати необхідним обладнанням та озброєнням в залежності від поставлених завдань;
  • оснащений системою штучного інтелекту, що забезпечує можливість самостійно обходити перешкоди;
  • може бути оснащений дистанційно керованим бойовим модулем (RCWS);
  • передбачено озброєння великокаліберним кулеметом калібру 12,7 міліметра і керованою ракетною установкою калібру 2,75 дюйма в напрямку корми.
Довідка: LIG Nex1 – оборонна компанія, провідний південнокорейський виробник аерокосмічної продукції. Розробляє і виробляє ракетні, підводні системи озброєння, радари, радіоелектронну боротьбу, авіоніку, системи тактичного зв'язку, системи управління вогнем, бойові системи військово-морських сил і електрообладнання. 
Автор: Катерина Сердюк