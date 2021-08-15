Судно є першою з трьох підводних човнів серії Changbogo-III вантажопідйомністю 3000 тонн, які Південна Корея планує побудувати до 2023 року з використанням власних технологій. Вартість проєкту складає 2,7 мільярда доларів.

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Після розгортання підводний човен буде відігравати активну роль як система стратегічних озброєнь країни проти загроз,

– йдеться в повідомленні ВМС Південної Кореї.

Що відомо про човен

довжина – 83,5 метра, ширина – 9,6 метра;

вміщує до 50 членів екіпажу;

здатен запускати балістичні ракети класу "підводний човен" з шістьма вертикальними пусковими трубами;

може працювати під водою протягом 20 днів без спливання.

ВМС заявили, що Dosan Ahn Chang-ho буде розгорнуто до серпня наступного року після серії випробувань. Нині Південна Корея експлуатує підводні човни водотоннажністю 1 200 і 1 800 тонн.