Південна Корея планує запустити безпілотне аеротаксі: коли це станеться
29 вересня 2021 , 15:03Читать новость на русском
Джерело:The Korea Times
Південна Корея працює над комерціалізацією автономних повітряних таксі. Головна мета – зменшити затори на дорогах Сеула.
Міністерство земель, інфраструктури й транспорту впроваджуватиме технологію впродовж 10 років. Тестовий запуск заплановано на кінець 2025 року.
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Реалізація проєкту
Автономні повітряні таксі планують впроваджувати у декілька етапів:
- до 2025 року реалізовуватимуть пілотовані варіації;
- після 2025 року транспортний засіб супроводжуватиме "менеджер з безпеки";
- з 2030 року розпочнеться тестування віддаленого керування;
- у 2035 році мають намір запустити комерційні автономні польоти.
ІнфраструктураНаступний крок відомства – побудувати "вертипорти" для безпечного злету у посадки аеротаксі. Крім того, міністерство готове співпрацювати з приватними компаніями з метою створення необхідної екосистеми для повітряних таксі.
Зростання ринку
Очікується, що глобальний ринок UAM (міська аеромобільність) зростатиме доволі швидкими темпами. Так, до 2040 року він досягне близько 615 мільярда доларів, а у Південній Кореї – понад 10 мільярдів доларів.