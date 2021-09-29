Південна Корея планує запустити безпілотне аеротаксі: коли це станеться

Південна Корея працює над комерціалізацією автономних повітряних таксі. Головна мета – зменшити затори на дорогах Сеула.

Міністерство земель, інфраструктури й транспорту впроваджуватиме технологію впродовж 10 років. Тестовий запуск заплановано на кінець 2025 року.

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Реалізація проєкту

Автономні повітряні таксі планують впроваджувати у декілька етапів:

до 2025 року реалізовуватимуть пілотовані варіації;

після 2025 року транспортний засіб супроводжуватиме "менеджер з безпеки";

з 2030 року розпочнеться тестування віддаленого керування;

у 2035 році мають намір запустити комерційні автономні польоти.

Інфраструктура

Зростання ринку

Відомо, що безпілотні таксі літатимуть на висоті від 300 до 600 метрів. Пасажири зможуть дістатися до місця призначення в три рази швидше, ніж автотранспортом.Наступний крок відомства – побудувати "вертипорти" для безпечного злету у посадки аеротаксі. Крім того, міністерство готове співпрацювати з приватними компаніями з метою створення необхідної екосистеми для повітряних таксі.

Очікується, що глобальний ринок UAM (міська аеромобільність) зростатиме доволі швидкими темпами. Так, до 2040 року він досягне близько 615 мільярда доларів, а у Південній Кореї – понад 10 мільярдів доларів.