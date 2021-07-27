У Пентагоні показали "літак судного дня" у повітрі: промовисте відео
27 липня 2021 , 16:36Читать новость на русском
Джерело:твітер Джона Кірбі
У США показали, як у повітрі дозаправляють легендарний літак Boeing E-4B. Це одне із авіасуден, яких американці називають "літаками судного дня".
Відповідним відео поділився речник американського Міноборони Джон Кірбі. Він опублікував його у своєму твітері 26 липня.
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"Дозаправка E-4B упродовж польоту просто ніколи не старіє. Боже, та для цього потрібні навички! Відмінний політ екіпажів. Дуже дякую", – наголосив він.
Дозаправка "літака судного дня": дивіться відео
Що відомо про "літаки судного дня" у США
Джерело: "Вікіпедія"
- Таких повітряних суден у країні всього є 4. Вони призначені для американського президента, глави Пентагону та інших членів вищого керівництва країни.
- Використання можливе у випадку ядерної війни або іншої надзвичайної ситуації, якщо будуть пошкоджені елементи структури воєнного і державного управління.
- Ці авіасудна американці називають "літаками судного дня", оскільки саме з них у разі потреби віддаватимуть наказ про застосування ядерної зброї.