В Оршанці провели перевірку кваліфікації фахівців із застосування БПЛА: відео

Джерело:Державна прикордонна служба України
У Головному центрі підготовки особового складу в Оршанці провели щорічну обов'язкову перевірку кваліфікації персоналу, який допущено до експлуатації квадрокоптерів.
Перевірка підготовки фахівців відбулася на базі Центру з підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем.
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В межах навчально-тренувальних та контрольних польотів військовослужбовці продемонстрували необхідний рівень знань та навичок, що стосуються:
В Оршанці провели перевірку кваліфікації військовослужбовців: відео