В Оршанці провели перевірку кваліфікації фахівців із застосування БПЛА: відео

8 лютого 2021 , 11:57
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Джерело:

Державна прикордонна служба України

У Головному центрі підготовки особового складу в Оршанці провели щорічну обов'язкову перевірку кваліфікації персоналу, який допущено до експлуатації квадрокоптерів.

Перевірка підготовки фахівців відбулася на базі Центру з підготовки застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем.

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В межах навчально-тренувальних та контрольних польотів військовослужбовці продемонстрували необхідний рівень знань та навичок, що стосуються:

  • нормативно-правових актів та адміністративно-розпорядчих документів;
  • інженерно-авіаційного забезпечення;
  • структури та порядку використання повітряного простору України;
  • організації та виконання польотів;
  • ведення повітряного моніторингу навчальної ділянки державного кордону;
  • виявлення ознак протиправної діяльності;
  • обстеження визначеного району на предмет пошуку порушників законодавства України з прикордонних питань, їх супроводження та наведення на них прикордонного наряду.
За результатами підготовки фахівці підтвердили готовність до виконання поставлених завдань. Персонал отримав відповідні допуски до застосування БПЛА.

В Оршанці провели перевірку кваліфікації військовослужбовців: відео