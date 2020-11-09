У Норвегії компанія Oreo побудувала бетонний бункер, який зможе витримати удар астероїда. У ньому буде зберігатися кілька пачок печива, сухе молоко та рецепт легендарного продукту.

Бункер звели у північній частині архіпелагу Шпіцберген. Компанія вирішила захистити своє печиво від астероїда 2018VP1, який відкрили близько двох років тому. Саме тоді він востаннє наближався до Землі. Зазначають, що незабаром астероїд знову дасть про себе знати, пише Inc. з посиланням на Business Insider.

Варте уваги: 4-поверхове місто: Японія побудує плавучий космодром – фото футуристичного проєкту

Вчені переконані: ймовірність того, що астероїд зіткнеться з нашою планетою – 240:1 або 0,41 відсотка.

Хоча нас запевнили, що немає практично жодних шансів, що 2018VP1 зіткнеться із Землею, ми вирішили перестрахуватися, – написала компанія Oreo на своїй сторінці в Instagram.

Як виникла ідея?

Компанія надихнулася дизайном Всесвітнього сховища насіння, де зберігається понад 930 тисяч видів насіння з усього світу.