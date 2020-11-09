В Норвегии компания Oreo построила бетонный бункер, который сможет выдержать удар астероида. В нем будет храниться несколько пачек печенья, сухое молоко и рецепт легендарного продукта.

Бункер построили в северной части архипелага Шпицберген. Компания решила защитить свое печенье от астероида 2018VP1, который открыли около двух лет назад. Именно тогда он в последний раз приближался к Земле. Отмечают, что вскоре астероид снова даст о себе знать, пишет Inc. со ссылкой на Business Insider.

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Ученые убеждены: вероятность того, что астероид столкнется с нашей планетой – 240:1 или 0,41 процента.

Хотя нас заверили, что нет практически никаких шансов, что 2018VP1 столкнется с Землей, мы решили перестраховаться, – написала компания Oreo на своей странице в Instagram.

Как возникла идея?

Компания вдохновилась дизайном Всемирного хранилища семян, в котором держат более 930 тысяч видов семян со всего мира.