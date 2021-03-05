Новий електричний спорткар Porsche доступний у 4 моделях: розкішні фото

5 березня 2021 , 20:23
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Джерело:

CarBuzz

Німецька автобудівна компанія Porsche представила новий електричний спорткар Porsche Taycan Cross Turismo. Він має з'явитися на американському ринку вже у червні – серпні 2021 року.

Скільки авто зможе проїхати без підзарядки – наразі невідомо, розробники обіцяють повідомити згодом. Проте певні характеристики вже озвучили.

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Купуючи новий електричний спорткар, обирати можна між 4 моделями – Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo, а також Taycan Turbo S Cross Turismo.

Taycan 4 Cross Turismo:

  • потужність – 375 кінських сил;
  • крутний момент – 368 Нм.
  • за 4,8 секунди розганяється до 96 кілометрів;
  • вартість стартує від 91 000 доларів.

Taycan 4S Cross Turismo:

  • потужність – 482 кінських сили;
  • крутний момент – 479 Нм;
  • за 3,9 секунди розганяється до 96 кілометрів;
  • вартість стартує від 110 000 доларів.

Taycan Turbo Cross Turismo:

  • потужність – 616 кінських сил;
  • крутний момент – 626 Нм;
  • за 3,1 секунди розганяється до 96 кілометрів;
  • вартість стартує від 153 000 доларів США.

Taycan Turbo S Cross Turismo:

  • потужність – 616 кінських сил;
  • крутний момент – 774 Нм;
  • за 2,7 секунди розганяється до 96 кілометрів;
  • вартість стартує від 187 000 доларів США.

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