Нові меблі для приміських поїздів: Укрзалізниця показала варіанти – фото

Джерело:фейсбук Олександра Перцовського
Приміські потяги Укрзалізниці зможуть незабаром отримати оновлення. Українські інжерени представили сучасні рішення для пасажирських вагонів.
Виставку сучасних розробок елементів салонного інтер'єру вагонів електропоїздів Укрзалізниця організувала 2 лютого у Києві.
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Там українські інженери представили елементи інтер'єру, які могли б покращити умови проїзду для пасажирів Укрзалізниці, водночас осучаснивши дизайн вагонів.
"Створюємо здорову конкуренцію серед провідних виробників, а представники приміських служб з усієї України змогли дати прямий зворотний зв'язок", – наголосили в Укрзалізниці.
Укрзалізниця може отримати оновлення / Фото з фейсбука Олександра Перцовського
Виставка відбулася у Києві / Фото з фейсбука Олександра Перцовського
Як зазначив в.о. члена правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, приміські поїзди – це те, з чим стикаються мільйони пасажирів компанії найчастіше.
Щоб оновлення приміського парку було якісніше та ефективніше, вирішили не просто йти за незмінними багато років регламентами,
– підкреслив він.
Натомість запросили ключових постачальників обладнання представити свої нові рішення для приміських потягів, зокрема – сидіння та інші вагонні меблі.