У Чорнобильскій зоні залишилося чимало місць з підвищеним радіаційним фоном. Для вивчення цих територій керівництво заповідника вирішило залучити сучасні технології – там, де небезпечно перебувати людині, використовуватимуть роботів та безпілотники.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник вже уклав відповідну угоду з українською компанією A.Drones, про це повідомили на фейсбук-сторінці установи.

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A.Drones – це інноваційна компанія, яка займається виготовленням безпілотників та роботизованих систем, що можуть працювати на землі, у воді та над водою. Найближчим часом на території заповідника проведуть тестові випробування техніки.



Дрони та роботи досліджуватимуть Чорнобиль/ Фото з фейсбук-сторінки заповідника

Керівництво заповідника сподівається, що дрони та наземні роботи допоможуть науковцям досліджувати флору та фауни, здійснювати моніторинг екосистем. А крім цього, зможуть бути корисними у боротьбі з пожежами та браконьєрами.

Довідка. Навесні на Київщині горів Чорнобильський ліс. Вогонь рухався в бік Прип'яті та був лише за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів. Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах.

Очільник компанії A.Drones Юрій Касьянов підкреслив, що на території заповідника є місця, де підвищений радіаційний фон – людині там перебувати небезпечно. Саме там буде особливо доцільно використовувати роботизовану техніку.

Така робота сьогодні може виконуватися дистанційно й бути значною мірою автоматизованою,

– наголосили у повідомленні.