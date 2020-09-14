Небезпечний Чорнобиль: роботи досліджуватимуть місця з високою радіацією
У Чорнобильскій зоні залишилося чимало місць з підвищеним радіаційним фоном. Для вивчення цих територій керівництво заповідника вирішило залучити сучасні технології – там, де небезпечно перебувати людині, використовуватимуть роботів та безпілотники.
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник вже уклав відповідну угоду з українською компанією A.Drones, про це повідомили на фейсбук-сторінці установи.
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A.Drones – це інноваційна компанія, яка займається виготовленням безпілотників та роботизованих систем, що можуть працювати на землі, у воді та над водою. Найближчим часом на території заповідника проведуть тестові випробування техніки.
Дрони та роботи досліджуватимуть Чорнобиль/ Фото з фейсбук-сторінки заповідника
Керівництво заповідника сподівається, що дрони та наземні роботи допоможуть науковцям досліджувати флору та фауни, здійснювати моніторинг екосистем. А крім цього, зможуть бути корисними у боротьбі з пожежами та браконьєрами.
Очільник компанії A.Drones Юрій Касьянов підкреслив, що на території заповідника є місця, де підвищений радіаційний фон – людині там перебувати небезпечно. Саме там буде особливо доцільно використовувати роботизовану техніку.
Така робота сьогодні може виконуватися дистанційно й бути значною мірою автоматизованою,
– наголосили у повідомленні.
Що відомо про Чорнобильську катастрофу?
- У 1986 році на Чорнобильській атомній станції стався вибух, який призвів до найбільшої техногенної катастрофи людства. В ніч проти 26 квітня випробовували четвертий енергоблок ЧАЕС, але – неуспішно.
- Спершу радянська влада хотіла приховати катастрофу та те, що реактор був неправильно спроєктований. Людей з міста Прип'ять почали евакуйовувати тільки через 1,5 доби після вибуху.
- В перші тижні після трагедії загинули майже всі пожежники, які першими виїхали гасити полум'я. Згодом їх поховали у Москві. Загалом трагедія забрала щонайменше 10 тисяч життів, сотні тисяч втратили здоров'я.
- Через десятки років після аварії зона відчуження стала туристичним місцем, куди приїжджають на екскурсії люди з усього світу.