Nissan представив концепт мобільного офісу: фото проєкту

Японський автовиробник Nissan представив концепт автомобіля NV350. Транспортний засіб об'єднує будинок на колесах та офісний модуль. Футуристичний проєкт презентували на Токійському автосалоні 2021.

Джерело: Business Insider

Так, Nissan пропонує ідеальне рішення для дистанційних працівників – мобільний офіс. Концептуальний автомобіль забезпечить усе необхідне, зокрема комфортне робоче місце, компактну кавоварку та зону для відпочинку.

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Чим особливий автомобіль

Головна перевага NV350 – висувний офісний модуль, який надає можливість працювати не лише всередині транспортного засобу, а й на свіжому повітрі. Спеціалізоване робоче місце укомплектоване столом, стільцем, монітором, клавіатурою і мишкою.

Концепт мобільного офісу NV350 від Nissan / Фото Nissan

Інші характеристики:

яскрава підсвітка;

підлогове покриття з прозорого полікарбонату;

електричні жалюзі;

кавоварка, яка працює від інвертора;

ультрафіолетове випромінювання в бардачку для дезінфекції предметів.

Концепт мобільного офісу NV350 від Nissan / Фото Nissan

Крім того, дах автомобіля обладнано зоною для відпочинку, де можна зробити перерву на філіжанку запашної кави, усамітнитися та насолодитися природою. Для абсолютного комфорту лаунж-зони розробники передбачили шезлонг, столик та парасольку, яка захищає від сонячних променів.

Концепт мобільного офісу NV350 від Nissan / Фото Nissan