Це концептуальний автомобіль на базі позашляховика Ariya. Він демонструє, як у недалекому майбутньому можуть виглядати спортивні моделі Nissan.

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Про концепт

Авто виконане у стилістиці футуризму. У його дизайні чітко простежуються елементи електричних гоночних болідів з FIA Formula E. Кузов виготовлений із вуглецевого волокна.

Мета концепту – продемонструвати потенціал силового агрегата електричного кросовера Ariya. Крім того, компанія має намір використовувати Ariya Single Seater у дослідженнях щодо електрифікації.

Виступаючи як випробувальний апарат для майбутнього технологічного розвитку, цей проєкт може допомогти перенести захоплюючі емоції від керування електромобілем на гоночний трек, а також продемонструвати досвід компанії Nissan у перенесенні знань та технологій автоперегонів на звичайні дороги,

– зауважив генеральний менеджер з глобального маркетингу компанії Nissan Хуан Мануель Ойос.

Зауважимо! Компанія бере участь у змаганнях FIA Formula E у складі команди Nissan e.dams. На її рахунку – 84 перегони, 17 перемог та 39 подіумів. Попередньо, новий сезон стартує 28 січня 2022 року в Саудівській Аравії.

Футуристичний Ariya Single Seater Concept: дивіться відео