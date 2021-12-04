Це концептуальний автомобіль на базі позашляховика Ariya. Він демонструє, як у недалекому майбутньому можуть виглядати спортивні моделі Nissan.
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Про концепт
Авто виконане у стилістиці футуризму. У його дизайні чітко простежуються елементи електричних гоночних болідів з FIA Formula E. Кузов виготовлений із вуглецевого волокна.
Мета концепту – продемонструвати потенціал силового агрегата електричного кросовера Ariya. Крім того, компанія має намір використовувати Ariya Single Seater у дослідженнях щодо електрифікації.
Виступаючи як випробувальний апарат для майбутнього технологічного розвитку, цей проєкт може допомогти перенести захоплюючі емоції від керування електромобілем на гоночний трек, а також продемонструвати досвід компанії Nissan у перенесенні знань та технологій автоперегонів на звичайні дороги,
– зауважив генеральний менеджер з глобального маркетингу компанії Nissan Хуан Мануель Ойос.
Футуристичний Ariya Single Seater Concept: дивіться відео