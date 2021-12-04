Это концептуальный автомобиль на базе внедорожника Ariya. Он показывает, как в скором будущем могут выглядеть спортивные модели Nissan.

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О концепте

Автомобиль выполнен в стилистике футуризма. В его дизайне отчетливо прослеживаются элементы электрических гоночных болидов с FIA Formula E. Кузов изготовлен из углеродного волокна.

Цель концепта – продемонстрировать потенциал силового агрегата электрического кроссовера Ariya. Кроме того, компания намерена использовать Ariya Single Seater в исследованиях по электрификации.

Выступая как испытательный аппарат для будущего технологического развития, этот проект может помочь перенести захватывающие эмоции от управления электромобилем на гоночный трек, а также продемонстрировать опыт компании Nissan в переносе знаний и технологий автогонок на обычные дороги,

– отметил генеральный менеджер по глобальному маркетингу компании Nissan Хуан Мануэль Ойос.

Заметим! Компания принимает участие в соревнованиях FIA Formula E в составе команды Nissan e.dams. На ее счету – 84 гонки, 17 побед и 39 подиумов. Предварительно, новый сезон стартует 28 января 2022 года в Саудовской Аравии.

Футуристический Ariya Single Seater Concept: смотрите видео