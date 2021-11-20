Виробник представив його у межах виставки AutoMobility у Лос-Анджелесі (США). Це прототип майбутнього преміального кросовера Hyundai Ioniq 7.

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Seven / Фото Hyundai

Що відомо

Особливість транспортного засобу полягає у модульній конструкції. Для багатьох це має основоположне значення.

Автівка розроблена на базі платформи E-GMP (Electric Global Modular Platform) – основа майбутніх Ioniq 5, Kia EV6 та Genesis GV60. Очікується, що запас ходу становитиме 480 кілометрів. Крім того, швидкісні зарядні станції потужністю 350 кіловатів обіцяють заряд батареї з 10% до 80% лише за 10 хвилин.

Підкреслюють, що потужне заднє освітлення покликане підвищити безпеку на дорозі, адже його важко буде не помітити під час гальмування. Колісні диски отримали елементи активної аеродинаміки Active Air Flaps.

Seven / Фото Hyundai

Інші характеристики

Наразі відомо, що у позашляховику:

двері без центральної стійки Pillarless Coach Doors;

немає пасків безпеки;

є мініхолодильник;

обидва передні сидіння обертаються на 360 градусів;

встановлені системи очищення повітря Hygiene Airflow System та UVC Sterilization;

передбачене відділення, яке може "освіжити" взуття пасажирів;

світлотехніка "Parametric Pixel".

Seven / Фото Hyundai

За інформацією розробників, салон Seven є напрочуд практичним. Інтер'єр виготовлений з бамбука, мінеральної штукатурки, біосмол, міді й тканини з антибактеріальними властивостями. Відтак, усі поверхні всередині Seven мають завжди залишалися чистими.

Чи можливо побачити такий салон у серійній версії? Питання залишається відкритим. Однак зважаючи на преміальний сегмент автівки – це цілком реально.

Концепт розкішного позашляховика Seven від Hyundai: дивіться відео