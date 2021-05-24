Без водія: Німеччина за крок до автономних машин й автобусів на дорогах

Німеччина прагне, аби на дорогах країни зміг їздити транспорт без водіїв. Це може статися у 2022 році. Адже нові правила вже ухвалили депутати Бундестагу.

Наразі мовиться про дороги загального користування. Аби документ набув чинності, його ще мають затвердити у Бундесраті.

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У німецькому уряді заявили, якщо закон схвалять, він стане першою у світі правовою базою для інтеграції автономних транспортних засобів у регулярний рух.

Міністр транспорту Андреас Шоєр високо оцінив ухвалення законопроєкту у Бундестазі. Він закликав якнайскоріше ввести його у дію.

Германия первой в мире выведет автономные транспортные средства из исследовательских лабораторий на улице. Мы в шаге от этой цели,

– подчеркнул он.

Представители немецкой автопромышленности также приветствовали этот шаг. Его рассматривают как хорошую возможность, чтобы стать "лидером мирового рынка" в этой области.

Законопроект позволит вводить в эксплуатацию:

маршрутные автобусы без водителей;

автономные автобусы общественного транспорта, которые будут ездить по заданным маршрутам;

кроме этого, в автономном транспорте позволят перевозить товары.

Беспилотные авто будут разрешены и в обычном движении. Впрочем, по прогнозам экспертов, нужны годы, прежде чем такие появятся на рынке.

Ранее для беспилотных транспортных средств в Германии требовали наличие специальных разрешений. Преимущественно мовлося о коммерческих и промышленные зоны.