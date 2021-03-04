Nimbus представив унікальний трицикл: маневрений та безпечний

Стартап Nimbus, що базується в Мічигані, розробив електричний триколісний транспортний засіб, який поєднує маневровість мотоцикла та безпечність автомобіля. Ймовірно, прототип Nimbus Halo був натхненний концепцією i-Road від Toyota.

Електричний Nimbus Halo має два посадочних місця, які розташовані одне за одним. Компактний трицикл створений зі сталі та алюмінію в поєднанні з термопластичною оболонкою. Крім того, здатність передніх коліс нахилятися покращує керованість і зменшує шанси на перекидання.

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Nimbus Halo оснащений трьома подушками безпеки, автоматичним екстреним гальмуванням та системою попереднього запобігання виходу зі смуги руху.

Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus

Характеристики триколісного електричного Nimbus Halo:

споряджена маса становить 290 кілограмів;

розганяється до 48 кілометрів за годину лише за 2,9 секунди;

максимальна швидкість – 80 кілометрів за годину;

літієва акумуляторна батарея на 8,1 кВт-год, завдяки якій транспорт може пройти до 126 кілометрів на одному заряді;

довжина Nimbus Halo становить 2,3 метра, а ширина – 0,8 метра.

Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus

Додаткові функції

Nimbus Halo оснащений: автоматичною системою паркування, опаленням, аудіосистемою, динаміками Bluetooth, освітленням, а також кондиціонером та сенсорним центром управління (за доплату).

Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus

За інформацією розробників, Nimbus Halo коштуватиме 6 420 даларів. Очікується, що поставки розпочнуться у 2022 році для США, Європи та Латинської Америки. В азіатські країни Nimbus Halo потрапить на початку 2023 року.