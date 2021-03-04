Nimbus представив унікальний трицикл: маневрений та безпечний

Джерело:New Atlas
Стартап Nimbus, що базується в Мічигані, розробив електричний триколісний транспортний засіб, який поєднує маневровість мотоцикла та безпечність автомобіля. Ймовірно, прототип Nimbus Halo був натхненний концепцією i-Road від Toyota.
Електричний Nimbus Halo має два посадочних місця, які розташовані одне за одним. Компактний трицикл створений зі сталі та алюмінію в поєднанні з термопластичною оболонкою. Крім того, здатність передніх коліс нахилятися покращує керованість і зменшує шанси на перекидання.
Nimbus Halo оснащений трьома подушками безпеки, автоматичним екстреним гальмуванням та системою попереднього запобігання виходу зі смуги руху.
Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus
Характеристики триколісного електричного Nimbus Halo:
Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus
Nimbus Halo оснащений: автоматичною системою паркування, опаленням, аудіосистемою, динаміками Bluetooth, освітленням, а також кондиціонером та сенсорним центром управління (за доплату).
Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото NimbusЗа інформацією розробників, Nimbus Halo коштуватиме 6 420 даларів. Очікується, що поставки розпочнуться у 2022 році для США, Європи та Латинської Америки. В азіатські країни Nimbus Halo потрапить на початку 2023 року.