Розвиток новітніх технологій – стрімкий, постійний та безперервний процес. Закономірно, що одні моделі замінюють інші. Те, що ще вчора вважалося недосяжним, вже сьогодні – звична буденність.

Світові експерти та лідери бізнесу намагаються спрогнозувати, що ж впливатиме на розвиток найрізноманітніших галузей життєдіяльності та які орієнтири визначатимуть наше завтра, розповідає vc.ru.

Технологічний тренд – це актуальний напрям розвитку технологій в тій чи іншій галузі: освіта, наука, бізнес, сільське господарство, безпека.

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Так, видання Gartner пропонує розглянути тренди, які ми зможемо спостерігати наступні 10 років:

Демократизація штучного інтелекту: стрімко розвиватиметься голосовий помічник та глибоке навчання Цифрові екосистеми: йдеться про чітко вибудований безперервний та послідовний ланцюг блоків, що містять інформацію DIY-біохакінг: в майбутньому людство зможе впливати на біологічні процеси в організмі за допомогою смартодягу, штучних органів, біочіпів тощо Системи, що робитимуть життя комфортнішим: розумне робоче місце, стереодисплей та 4D-принтинг Необмежені можливості для компаній: квантові обрахунки, нейроморфні мікросхеми та 5G

Технологічні тренди в освіті

Темпи розвитку та модернізації освіти стрімко прискорюються. Відбувається тотальна цифровізація освітніх процесів та інструментів. Можна впевнено говорити про активне використання штучного інтелекту, який програмує роботів, які допомагатимуть людям здобувати освіту.

Безперечно, технологічні тренди майбутнього разюче вплинуть на якість середньої та вищої освіти.

Аналітики вважають, що відбуватимуться наступні процеси:

викладачів замінять роботи, які вже встигли проявити себе

дистанційна освіта: класичну систему освіти замінять прогресивні додатки, які зможуть навчати людей, керуючись їх вміннями

iгрові технології для глибокого навчання

cтуденти використовуватимуть окуляри віртуальної реальності

Технологічні тренди в бізнесі

Незабаром на зміну загальновідомим бізнес-процесам прийдуть кардинально нові, інноваційні методи розвитку та управління: розумний інтерфейс, покращені мережеві технології та серверні обрахунки.

У свою чергу, компанія Deloitte робить власний прогноз щодо технологічних трендів майбутнього бізнесу:

Штучний інтелект інтегруватимуть в усі бізнес-процеси та організації

Розумні інтерфейси: комп’ютерний зір, слухова аналітика та доповнена реальність визначили фокус в технологіях – вын орієнтований на людину Нові маркетингові інструменти та методи: взаємодія з клієнтом буде динамічною DevSecOps – автоматизована перевірка безпеки. Основна мета – управління конфіденційністю, кібербезпекою та ризиками NoOps – технологія, яка дозволить спеціалістам сфокусуватися на більшій кількості завдань, які безпосередньо впливають на ефективність бізнесу Високошвидкісне з’єднання 5G допоможе найбільш ефективно і оперативно вирішувати завдання та сприятиме появі нових продуктів та послуг

Можемо зробити висновок, що усі вищезгадані технологічні прогнози покликані покращити якість життя та вирішувати глобальні проблеми людства. З кожним днем розвиток нових технологій набуває все більших обертів. Відтак, можливо вже завтра на нас чекають кардинальні зміни, що торкнуться нашого побуту, освіти та роботи. В сучасному світі ніщо не стоїть на місці, тож людству доведеться адаптуватися, прийняти інші реалії та навчитися грати за новими правилами.