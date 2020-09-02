Компанії Apple та Google будуть працювати з більшою кількістю технологій для сповіщення людей, які могли бути піддані впливу коронавірусу. Розробники запевняють, що на конфіденційність це не вплине.

У квітні 2020 року Apple та Google оголосили про колоборацію, вмотивовану глобальною пандемією. Світові корпорації мали намір анонімно відстежувати смартфони за допомогою сигналу Bluetooth, розповідає WIRED.

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У випадку, коли власнику одного з телефонів поставили діагноз COVID-19, автоматично надходить попередження тим, хто був поруч. Ідея полягала в тому, щоб допомогти працівникам охорони здоров’я оперативніше відстежувати потенційно підданих ризику людей та зупинити поширення вірусу.

Чому виникли складнощі?

Проте незабаром стало зрозуміло, що експеремент дався нелегко. Apple та Google надали технічну основу та вказівки щодо використання. Але державам належало створити додатки та інтегрувати їх у свої заходи з охорони здоров’я. Натомість, за п’ять місяців лише шість штатів США запустили додатки за схемою Apple-Google.

Дискусії щодо створення програм відстеження контактів заглибилися в питання конфіденційності та впливу великих технологічних фірм, а також невизначеність щодо того, наскільки цифрове відстеження контактів допоможе загальній реакції на пандемію. Адже тестування, ресурси для заражених, відстеження контактів вручну – сукупність важливих процесів, які все ще не працюють комплексно та злагоджено.

Відтак, компанії виступили з заявою, що візьмуть усе під свій контроль. Apple і Google зазначають, що рішення спричинене довготривалими дискусіями з державними органами охорони здоров'я, які визнали, що відчувають труднощі у створенні додатків. Державам потрібно буде забезпечити розробників основною інформацією: як пройти тестування, якщо хтось отримає попередження, як зв’язатися з місцевим органом охорони здоров’я у разі позитивного результату.

У чому полягає новий підхід?

Наразі компанії розробили технологію під назвою Exposure Notification Express, яка не потребує зовнішніх додатків. Для користувачів Apple ця функція буде доступна з вівторка в iOS 13.7, найновішій версії операційної системи Apple. У свою чергу, для власників Android Google створить доступ цього місяця. Договір про використання нової програми вже підписали штати Вірджинія, Невада, Меріленд та округ Колумбія.

Apple та Google заявляють, що прагнуть підтримувати органи державного управління охороною здоров'я та підкреслюють, що питання конфіденційності користувачів залишається пріоритетним: вони не збиратимуть жодних ідентифікаційних даних.

У будь-якому випадку, досі незрозуміло, наскільки цифрове відстеження контактів допоможе у боротьбі з пандемією. Проте, як зазначали розробники, цифрове відстеження контактів є доповненням до реакції громадського здоров’я. Аби проєкт став дійсно ефективним інструментом для боротьби із захворюванням, решта заходів з охорони здоров'я – тестування, відстеження, підтримка осіб, які перебувають на карантині – повинні працювати в комплексі.