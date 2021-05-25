У вигляді токенів також продають твіти й популярні гіфки. Свій "музичний шедевр" навіть хотів продати мільярдер Ілон Маск.

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Відео з сотнями мільйонів переглядів

Відео з братами Гаррі та Чарлі Девіс-Карр стало вірусним за 14 років. Ролик триває менше ніж хвилину, але він і досі – один з найпопулярніших у ютубі і зібрав майже 900 мільйонів переглядів.

Зараз хлопцям вже 15 та 17 років. Їхні батьки вирішили, що саме час продати ролик як NFT. Все через те, що платформа YouTube проігнорувала їхні прохання допомогти розкрутити канал до рівня, на якому він був років з 10 тому.

За ролик на NFT-аукціоні змагалися 3 людини, і лот з молотка пішов за майже 761 тисячу доларів. Тепер переможцю переходять всі права на відео, а також він може створити нову версію цього ролику, втім уже з дорослими Чарлі та Гаррі.

Інтернет-меми та популярні гіфки

Крім вірусних роликів, на NFT можна придбати й фотографії. Так, відомий мем "Дівчинка-катастрофа" продали за 180 Ethereum – це одна з популярних криптовалют. Мовиться про близько 450 тисяч доларів.



Інтернет-мем "Дівчинка-катастрофа" / Фото Know Your Meme

Саме фото у 2005 році зняв батько 5-річної Зої. Тоді дівчинка стояла на тлі будинку у своєму районі, який спалювали, аби розчистити місце під будівництво. Зараз Зої вже 21 і всі вторговані гроші вона планує витратити на оплату свого навчання в коледжі, а частину відати на благодійність.

"Дівчинка-катастрофа" – це не єдиний приклад, коли герої інтернет-мемів заробили на продажі через NFT-аукціони. Наприклад, герой мему Кайл Крейвен, відомий як Браян-невдаха, отримав 20 Ethereum – 47 тисяч доларів. До речі, саме з Крейвеном радилась Зої, перед тим, як продати своє фото.

Що купують і продають на NFT-аукціонах: дивіться сюжет 24 каналу

На аукціонах також популярне цифрове мистецтво у вигляді гіфок. Одна з таких пішла з молотка на початку 2021 року. Nyan Cat, або Летючий кіт, який залишає за собою райдужний слід, вже відзначив своє 10-річчя. І на честь цього епохального моменту дизайнер Кріс Торрес, який створив кота, оновив GIF-файл.

У новій версії більше не буде миготливої ​​зірки. І згодом виставив його на аукціон. Зрештою її продали приблизно за 300 ефірів – у лютому 2021 року це становило понад 500 тисяч доларів.

Твіти мільярдерів і картини всесвітньовідомих митців

Мільярдер Ілон Маск 15 березня також збирався продати свій твіт з піснею про NFT, але за 2 дні передумав.

Сучасні витвори мистецтва теж продають у вигляді токенів. З 2007 року художник Майк Вінкельман, відомий як Beeple, кожен день створював по одному малюнку. Всі 5 тисяч власних робіт він об'єднав у колаж і назвав його "Повсякденності: Перші 5000 днів".

Картину у вигляді NFT-токена на аукціоні продали за 69 мільйонів доларів. А один з найстаріших музеїв світу – флорентійська Галерея Уффіці – випустив NFT-витвір італійського скульптора і художника Мікеланджело "Мадонна Доні". Картину продали за 170 тисяч доларів.



Картина Мікеланджело Буонарроті "Мадонна Доні" / Фото з сайту Галереї Уффіці

Покупцем стала мешканка Рима. Її ім'я не розголошується, але відомо, що вона дружина відомого колекціонера. А NFT-робота Мікеланджело стане йому подарунком на 60-річний ювілей. Музей і надалі планує підготувати NFT й інших творів зі свого зібрання. Так вони хочуть відшкодувати збитки, яких завдала пандемія.

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З задоволенням на NFT-аукціоні купують і просто твіти. Творець твітера, американський архітектор програмного забезпечення та підприємець Джек Дорсі, виставив на продаж свій перший твіт у форматі NFT.

Він написав його у 2006 році – в день заснування мікроблогу. Там написано: "Просто налаштовую свій твітер". Пропозиція зросла з 1 долара до майже 3 мільйонів доларів.

Переможцем став гендиректор малайзійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Тепер чоловік не може змінити твітер або ж перевести його в офлайн. Всі вторговані кошти Джек Дорсі пообіцяв віддати на благодійність.

З NFT можливо все, навіть продати кросівки, які фізично не існують. Взуття, за дизайном нагадує Nike Air Force. Їх спочатку оцінили в 3 тисячі доларів, а продали за понад 3 мільйони.



Київське "Динамо" пішло ще далі. Вони першими у світі розпочнуть регулярний продаж квитків на матчі у вигляді невзаємозамінних токенів NFT. І їх можна буде придбати вже наприкінці червня 2021 року, принаймні так повідомляє футбольний клуб.

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