Проєкт реалізують за підтримки блокчейн-партнера Moonwalk зі США. Продажі NFT-квитків стартують наприкінці червня 2021 року.

До теми Фінансовий оазис: продажі NFT перетнули позначку у 2 мільярди доларів

У пресслужбі заявили, що київське Динамо стане першим великим спортивним клубом у світі, який регулярно продаватиме у виглядів NFT квитки й предмети колекціонування.

Довідка. Квитки розмістять на Binance NFT як частину кампанії "100 творців". Її проводять з нагоди запуску цього маркетплейсу.

У "Динамо" запевнили, що токенізація клубу "не є гонитвою за хайпом". Натомість у такий спосіб там хочуть зробити клуб технологічним лідером футбольної Європи.

NFT означає "невзаємозамінний токен". Це окрема категорія криптовалют, кожна така монетка є повністю унікальною. Це, зокрема, унеможливлює підробки.

Що кажуть у Binance

Гліб Костарєв, який керує компанією у Східній Європі, підкреслив, що футбольний клуб Динамо має видатну історію та одну з найбільших фан-баз в Україні.

Ми раді повідомити про цю колаборацію. Віримо, що NFT-квитки незабаром стануть звичною річчю для вболівальників,

– зазначив він.

Зауважимо, що Moonwalk – це платформа, яка дозволяє інтегрувати невзаємозамінні токени у реальні напрямки застосування. Мовиться, наприклад, про: