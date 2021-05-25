В виде токенов также продают твиты и популярные гифки. Свой "музыкальный шедевр" даже хотел продать миллиардер Илон Маск.

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Видео с сотнями миллионов просмотров

Видео с братьями Гарри и Чарли Дэвис-Карр стало вирусным за 14 лет. Ролик длится меньше минуты, но он до сих пор – один из самых популярных в ютубе и собрал почти 900 миллионов просмотров.

Сейчас ребятам уже 15 и 17 лет. Их родители решили, что самое время продать ролик как NFT. Все потому, что платформа YouTube проигнорировала их просьбы помочь раскрутить канал до уровня, на котором он был лет 10 назад.

За ролик на NFT-аукционе соревновались 3 человека, и лот с молотка ушел почти за 761 тысячу долларов. Теперь победителю переходят все права на видео, а также он может создать новую версию этого ролика, впрочем уже со взрослыми Чарли и Гарри.

Интернет-мемы и популярные гифки

Кроме вирусных роликов, на NFT можно приобрести и фотографии. Да, известный мем "Девочка-катастрофа" продали за 180 Ethereum – это одна из самых популярных криптовалют. Говорится об около 450 тысячах долларов.



Интернет-мем "Девочка-катастрофа" / Фото Know Your Meme

Само фото в 2005 году снял отец 5-летней Зои. Тогда девочка стояла на фоне дома в своем районе, который сжигали, чтобы расчистить место под строительство. Сейчас Зои уже 21 и все вырученные деньги она планирует потратить на оплату своего обучения в колледже, а часть отдать на благотворительность.

"Девочка-катастрофа" – это не единственный пример, когда герои интернет-мемов заработали на продаже через NFT-аукционы. Например, герой мема Кайл Крэйвен, известный как Брайан-неудачник получил 20 Ethereum – 47 тысяч долларов. Кстати, именно с Крейвеном советовалась Зои, перед тем, как продать свое фото.

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На аукционах также популярное цифровое искусство в виде гифок. Одна из таких ушла с молотка в начале 2021 года. Nyan Cat, или Летучий кот, который оставляет за собой радужный след, уже отметил свое 10-летие. И в честь этого эпохального момента дизайнер Крис Торрес, который создал кота, обновил GIF-файл.

В новой версии больше не будет мерцательной звезды. И впоследствии выставил его на аукцион. В конце концов ее продали примерно за 300 эфиров – в феврале 2021 года это составляло более 500 тысяч долларов.

Твиты миллиардеров и картины всемирно известных художников

Миллиардер Илон Маск 15 марта также собирался продать свои твиты с песней о NFT, но через 2 дня передумал.

Современные произведения искусства тоже продают в виде токенов. С 2007 года художник Майк Винкельман, известный как Beeple, каждый день создавал по одному рисунку. Все 5 тысяч собственных работ он объединил в коллаж и назвал его "Повседневности: Первые 5000 дней".

Картину в виде NFT-токена на аукционе продали за 69 миллинов долларов. Один из старейших музеев мира – флорентийская Галерея Уффици – выпустил NFT-произведение итальянского скульптора и художника Микеланджело "Мадонна Дони". Картину продали за 170 тысяч долларов.



Картина Микеланджело Буонарроти "Мадонна Дони" / Фото из сайта Галереи Уффици

Покупателем стала жительница Рима. Ее имя не разглашается, но известно, что она жена известного коллекционера. А NFT-работа Микеланджело станет ему подарком на 60-летний юбилей. Музей и в дальнейшем планирует подготовить NFT и других произведений из своего собрания. Так они хотят возместить убытки, которые нанесла эпидемия.

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С удовольствием на NFT-аукционе покупают и просто твиты. Создатель твитера, американский архитектор программного обеспечения и предприниматель Джек Дорси, выставил на продажу свой первый твит в формате NFT.

Он написал его в 2006 году – в день основания микроблога. Там написано: "Просто настраиваю свой твиттер". Предложение выросло с 1 доллара до почти 3 миллионов долларов.

Победителем стал гендиректор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сен Естави. Теперь мужчина не может изменить твитер или перевести его в офлайн. Все вырученные средства Джек Дорси пообещал отдать на благотворительность.

С NFT возможно все, даже продать кроссовки, которые физически не существуют. Обувь, по дизайну напоминает Nike Air Force. Их сначала оценили в 3 тысячи долларов, а продали за более чем 3 миллиона.

Киевское "Динамо" пошло еще дальше. Они первыми в мире начнут регулярную продажу билетов на матчи в виде невзаимозаменяемых токенов NFT. И их можно будет приобрести уже в конце июня 2021 года, по крайней мере так сообщает футбольный клуб.

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