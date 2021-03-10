Найінноваційніші компанії 2021: рейтинг Fast Company

Американське ділове видання Fast Company оприлюднило список найінноваційніших компаній 2021 року. Рейтинг очолили компанії, які займаються інноваційними розробками та впровадженням новітніх рішень.
Аналітики складали список на основі ефективного реагування на кризу, спричинену пандемією COVID-19.
До теми Лідери інновацій: хто очолив рейтинг, яке місце посіла Україна – Bloomberg
Рейтинг
Топ-10 найінноваційніших компаній світу:
- Moderna – компанія-розробник вакцини від COVID-19;
- Pfizer-BioNTech – виробник першої у світі вакцини для протидії коронавірусу;
- Shopify – рішення для онлайн-покупок;
- SpaceX – приватна компанія-виробник космічної техніки, яка має на меті зменшити витрати на космічні польоти та колонізувати Марс;
- SpringHill Company – постачальник фільмів на соціальну тематику;
- Epic Games – компанія, яка займається розробкою відеоігор;
- Netflix – американський постачальник фільмів та серіалів на основі потокового мультимедіа;
- Tock – платформа, яка займається доставкою страв з ресторанів в умовах пандемії COVID-19;
- Microsoft – технологічна корпорація, одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва програмного забезпечення для обчислювальної техніки;
- Graphika – дослідницька компанія, головною спеціалізацією якої є виявлення неправдивої інформації.
Повний список з 50 компаній дивіться на сайті
Fast Company.