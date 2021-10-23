Після посадки та проходження контролю вони зможуть пересісти на борт електричного літака, що прямуватиму в Рим. За попередніми даними, це стане можливим вже у 2024 році. Тоді планують запустити на рейси перших 6 аеротаксі.

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Ціна "кусається", але заторів не буде

Для перельотів мають намір використовувати інноваційний вертоліт VoloCity. Ця розробка компанії Volocopter є повністю екологічний та майже не видаватиме шуму під час виконання рейсу. Вартість квитка на проїзд сягатиме близько 140 євро. Це майже вдвічі дорожче, ніж коштує звичайне наземне таксі. Втім, приємним бонусом є можливість добратися до центру Рима без заторів. Це займе лише 10 хвилин.

Зверніть увагу! У липні стартап Volocopter здійснив перший публічний політ свого повітряного таксі. Він тривав 2 хвилини. Вертоліт з пілотом на борту здійнявся на висоту 50 метрів.

Що вже відомо про запуск аеротаксі

Для зльоту повітряного таксі у Фьюмічіно планують облаштувати майданчик в спеціальній зоні. Водночас, де приземлятиметься гелікоптер у Римі – наразі не оголошують. Спочатку в кабіні транспортного засобу перебуватимуть лише пілот та 1 пасажир. VoloCity мають намір використовувати й для перевезення вантажів. У такому разі його переводитимуть на безпілотний режим.

Один із перших таких проєктів у Європі

Майбутніми перельотами між летовищем та центром міста займатиметься італійська компанія ADR, яка керує аеропортами Рима. Там розповіли, що цей проєкт стане одним із перших подібних у всій Європі. Аби дати "зелене світло" початку пасажирських перевезень потрібно отримати усі необхідні дозволи від компетентних органів.