Важлива подія відбулася в межах виставки AirVenture Oshkosh 2021 (регіональний аеропорт Уіттман, Вісконсин). Це перший випробувальний політ eVTOL з екіпажем в США.

Варте уваги Рекордна відстань: "Нова пошта" здійснила першу доставку безпілотником – відео

Деталі

Volocopter 2X злетів з пілотом на борту і здійнявся на висоту 50 метрів. Демонстраційний політ тривав 4 хвилини. Електричний транспортний засіб досяг максимальної швидкості 29 кілометрів за годину. Крім того, глядачі могли ознайомитися з моделлю літака VoloCity безпосередньо на землі.

Літак VoloCity / Фото Volocopter

Цей політ є важливою віхою для галузі й нагадуванням про те, що наш комерційний запуск швидко наближається. Лідерство в сертифікації, низький рівень шуму і глобальне партнерство – те, чого ми прагнемо,

– відзначив Флоріан Рейтер, генеральний директор Volocopter.