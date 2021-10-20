Безпілотні автомобілі та інші автономні транспортні засоби мають величезний потенціал для того, щоб запропонувати новий досвід перевезень – швидший, безпечніший та зручніший. Сьогодні розробкою й впровадженням таких інноваційних технологій займаються провідні компанії світу та абсолютно нові гравці на ринку.

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Значущий етап

Раніше розробник автономних транспортних засобів Zoox випробував авто L3 у Лас-Вегасі та Сан-Франциско. Тому Сіетл – наступний важливий крок.

Вулиці Сіетла завжди були великим випробуванням для автомобілістів. Місто оточують численні пагорби, водойми та вічнозелені ліси. Крім того, там часто спостерігаються дощі.

Виклики Сіетла дозволять нам відточити наш програмний стек і у кінцевому підсумку поліпшити поведінку наших автомобілів,

​– зауважив директор з прогнозування в Zoox Кай Ван.

У межах тестувань перевірять авто на базі позашляховиків Toyota Highlander. Воно використовуватиме новітнє програмне забезпечення та датчики для картографування розташування й пересування. Відомо, що за кермом перебуватиме водій безпеки – за необхідності він перемикатиметься на ручний режим.