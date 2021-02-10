Найавторитетніші компанії світу: рейтинг Fortune

Американський діловий журнал Fortune представив щорічний рейтинг компаній за рівнем їх корпоративної репутації. Так, перше місце посіла легендарна Apple. Своєю чергою компанія Facebook до десятки лідерів не увійшла.

Зауважимо, мегакорпорація Appe очолює рейтинг вже 14 років поспіль. На думку експертів, медіакомпанія Facebook втратила позиції через репутаційні скандали, пов'язані з персональними даними користувачів та політикою конфіденційності.

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Консалтингова компанія Korn Ferry провела опитування керівників, директорів та аналітиків з усього світу. Учасникам запропонували оцінити 670 найбільш високодохідних компаній з 30 країн. В опитуванні, на основі якого фахівці склали рейтинг, взяли участь понад 3 800 респондентів. Так, завдяки дослідженню вдалося сформувати топ-10 корпорацій, які більше ніж інші викликають захоплення та повагу.

Критерії оцінювання:

інвестиційна цінність;

управління;

якість продуктів;

соціальна відповідальність;

здатність залучати нові таланти.

Рейтинг

Експерти визначили десятку найавторитетніших компаній світу: