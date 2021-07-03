Лише 2 атоми: науковці з Ізраїля змогли створити найтонший у світі пристрій

Дослідникам з університету Тель-Авіва вдалося створити технологію, товщиною всього лише у 2 атоми. Вона призначена для зберігання інформації. Аналогів їй немає у світі.

За словами вчених, ця технологія зможе зробити пристрої швидшими та менш щільними. До того ж, дозволить споживати менше енергії.

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Як пише видання, сучасні пристрої складаються з крихітних кристалів, які містять у собі приблизно 1 мільйон атомів, 100 атомів у квадраті. У комп'ютері вони перемикаються для кодування та обробки інформації.

У престижному науковому журналі Science опублікували дослідження про використання шарів бору та азоту, товщиною в 1 атом. Як пояснили автори, завдяки зменшенню технології до 2 атомів електрони рухаються крізь шар з більшою швидкістю. У природному стані відповідний матеріал складається з великої кількості шарів, які накладені один на одного.

Що кажуть розробники

Натомість науковцям вдалося забезпечити лабораторні умови, які дозволяють зберігати конфігурацію технології стабільною навіть за вимкненого електричного поля.

За словами доктора Моше Бен Шалома з університету Тель-Авіва, дослідники змогли скласти шари у паралельній конфігурації без обертання. Гіпотетично атоми одного виду через це опиняються в ідеальному перекритті, незважаючи на силу відштовхування.

"Коли електричне поле подається у протилежному напрямку, система "ковзає", щоб змінити орієнтацію. Вона залишається стабільною, навіть коли поле вимкнено", – наголосив науковець.

Ізраїльські вчені сподіваються, що технологія посприяє розробці інших пристроїв, які накопичують та перетворюють енергію, а також таких, які взаємодіють зі світлом.

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