Найбільший в Україні осередок гончарства: відвідайте унікальний музей, не виходячи з дому

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, що на Полтавщині — основний центр дослідження, збереження й популяризації гончарської спадщини України. Відтепер його можна відвідати онлайн.

Завдяки відеоформату 360 медіапроєкт Ukraїner надає можливість роздивитися експонати музею та погуляти його подвір'ям, навіть не виходячи з дому.

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Що варто знати про музей в Опішному

Це – чи не найбільший спеціалізований музей гончарства у Східній Європі. Його колекція налічує понад 60 тисяч експонатів, а територія – понад 20 гектарів.

Створений 1986 року, музей в Опішному включає низку екскурсійних об'єктів – меморіальні садиби відомих гончарів, музей родини Кричевських та центр розвитку духовної культури України.

У будівлі музею представлені колекції глиняного посуду, дитячої іграшки, кахель, декоративні панно. А частина експонатів (кількасот робіт різних митців) розташована просто неба.

Експонати художників з-за кордону

Аби колекція поповнювалася сучасною керамікою, музей проводить міжнародні симпозіуми для художників-керамістів. Майстри створюють конкурсні роботи в обладнаній усім необхідним резиденції.

Що можна побачити у музеї в Опішному / Фото Ukraїner (Сергій Коровайний, Іринка Громоцька)



Так розширюється галерея монументальної садово-паркової керамічної скульптури. Лариса Гавриш, заступниця директора музею-заповідника, пояснила що географія є дуже широкою.

Це дає можливість відвідувачам уявити, як розвивається сучасна кераміка не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Порівняти стильові можливості, сюжетні лінії,

– зауважила вона.

Музей гончарства в Опішному не лише зберігає й досліджує експонати, а і створює нові проєкти. Так, команда музею працює над створенням етносела "Гончарія" – нового підрозділу.

Крім цього, варто також зауважити, що у цьому музеї на Полтавщині щорічно організовують академії гончарства, професійні конференції та фестивалі.

Відвідати екскурсію музеєм-заповідником віртуально: у відео Ukraїner

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