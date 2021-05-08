Нацгвардія отримала сучасний французький вертоліт Airbus: фото

Національна гвардія України отримала вже третій гелікоптер Airbus ЕС 225 LP. 6 травня він прибув до Києва з Франції.

До кінця 2021 року авіація Нацгвардії має поповнитись ще 4 такими гелікоптерами. Це – проєкт у рамках розбудови Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України.

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"Станом сьогодні Нацгвардія вже має у своєму арсеналі 3 сучасні повітряні судна", – підкреслив командувач НГУ, генерал-полковник Микола Балан.

Перший гелікоптер Airbus Helicopters H225 до Гвардійської авіаційної бази прибув у грудні 2018 року, а другий – через рік після цього.

За словами генерал-полковника, пілоти цих гелікоптерів вже пройшли теоретичне і практичне навчання у своїх колег у Франції.

Новий Airbus для Нацгвардії / Фото Нацгвардії



Балан додав, що Нацгвардія має намір розширити парк до 12 гелікоптерів. Їх використовуватимуть для оперативного переміщення особового складу на великі відстані.

Мовиться про:

виконання визначених завдань;

евакуація хворих та поранених;

здійснення пошуково-рятувальних заходів.

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Надсучасні гелікоптери для України

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що єдина система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС стане третьою за потужністю у Європі після Франції та Німеччини.

Українські рятувальники, гвардійці та поліцейські одними з перших використовуватимуть надсучасні гелікоптери,

– підкреслив він.

Й зауважив, що цей проєкт демонструє ефективну співпрацю між ЄС та Україною, а також величезний стрибок у технічному забезпеченні підрозділів МВС.