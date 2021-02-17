Нацбанк приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій: чому це важливо

Національний банк України долучився до Глобальної мережі фінансових інновацій (GFIN). Рішення сприятиме підвищенню рівня проникнення інновацій до фінансового сектору.

Крім того, ініціатива спрямована на реалізацію завдань Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

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Gobal financial innovation network ( GFIN) Глобальна мережа фінансових інновацій – це об'єднання з понад 60 регуляторів фінансових ринків та приватних компаній, що працюють у сфері фінтех. Основна мета мережі – сприяння співпраці та обміну досвідом з питань інновацій між фінансовими регуляторами, а також покращення співробітництва у сфері фінтеху між регуляторами та бізнесом.

Глобальна мережа фінансових інновацій / Ілюстрація Gobal financial innovation network

Які можливості надає членство

Приєднання до мережі має численні переваги, зокрема:

залучення до обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу;

експертна допомога у побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих світових практик;

вивчення інноваційних рішень для повноцінного розуміння ймовірних ризиків, сучасних підходів та методології регулювання фінтехринку.

Національний банк активно працює над створенням в Україні повноцінної фінтехекосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами,

– підкреслив директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук.

За його словами, створення такої системи передбачає, перш за все: