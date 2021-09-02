NASA розпочало випробування повітряного таксі Joby Aviation

У США розпочалися тестування електричного літака вертикального зльоту і посадки Joby Aviation. Льотні випробування відбуваються в межах національної програми агентства NASA – Advanced Air Mobility (AAM).

Технологію перевіряють на базі компанії Joby, що розташована неподалік Біг-Сура, Каліфорнія. Це важливий стратегічний крок для NASA на шляху до прискорення розвитку індустрії ААМ.

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Повітряне таксі являє собою новий вид транспорту, над яким плідно працюють в усьому світі впродовж останніх років. Він не лише транспортуватиме пасажирів й товари між містами й прилеглими територіями, а й допоможе розвантажити трафік на дорогах у мегаполісах.

Joby Aviation у партнерстві з NASA досліджує та розробляє рішення eVTOL впродовж 10 років. Компанія першою здійснила політ електричного літака.

Головна мета випробувань – виявити прогалини в чинних правилах Федерального управління цивільної авіації та включити електричні літаки в національну систему повітряного простору.

Національна кампанія NASA AAM має вирішальне значення для наукового розуміння і суспільного визнання літаків eVTOL,

– сказав засновник і генеральний директор Joby Aviation Джоб Бевірт.

AAM – це авіаційна система, яка охоплює розробку і розгортання авіації інноваційними способами. Національна програма AAM управляється проєктом NASA Advanced Air Mobility. При повній інтеграції в національний повітряний простір система забезпечить ефективну і доступну систему для пасажирських і вантажних перевезень, а також інших додатків в інтересах суспільства. Вона може охоплювати літальні апарати, такі як дрони для доставки посилок, повітряне таксі та медичні транспортні засоби.