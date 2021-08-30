Над Києвом розгорнули гігантський прапор України: зафіксували рекорд
Джерело:фейсбук ВМС ЗС України
У небі над Києвом розгорнули найбільший прапор України. Таке досягнення є безпрецедентним, відтак було зафіксовано рекорд.
Наймасштабніший прапор у повітряному просторі над столицею розгорнув Анатолій Гліненко – підполковник, військовослужбовець Військово-Морських Сил ЗСУ. Національний рекорд України зафіксували у номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі".
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Що відомо про прапор
- довжина – 31,81 метра;
- ширина – 16,68 метра;
- площа – 530 квадратних метрів.
Повний текст публікації ВМС ЗС України:
Військовослужбовець Військово-Морських Сил Збройних Сил України підполковник Анатолій Гліненко встановив національний рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі".
Прапор довжиною 31,81 і завширшки 16,68 метрів був розгорнутий в повітрі над просторами столиці України.
Рекорд зафіксовано представниками Національним Реєстру Рекордів України.
Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України вітає Анатолія Васильовича із здобуттям почесного місця серед рекордсменів України.
Слава Україні!