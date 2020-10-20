Традиційна п'ята виставка eMove360° пройде з 20 по 22 жовтня 2020 року. Це провідна виставка технологій та ярмарок з електромобільності, зв’язаного та автономного керування. Виставка eMove360° також присвячена рішенням щодо стійкої мобільності, таким як спільне користування автомобілями та інтермодальна мобільність – перевезення за участю декількох перевізників.

У вівторок, 20 жовтня, о 17:00 серед 15 фіналістів оберуть тих, кому вручать нагороду MATERIALICA за дизайн і технологію та премію eMove360 за електричну мобільність та автономність водіння, розповідає Innovation Origins.

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Розглянемо найбільш вражаючі інноваційні технології, що претендують на позиції лідерів мобільності майбутнього.

Премія за дизайн і технологію MATERIALICA

Daimler та Kraiburg TPE

Дві німецькі компанії – Daimler у Штутгарті та Kraiburg TPE у Вальдкрайбурзі – об’єднали свої зусилля. TPE – термопластичні еластомери (матеріали, що володіють як термопластичними, так і еластомерними властивостями). У сучасних транспортних засобах пластмасові компоненти, які схильні створювати шуми, покриваються ковзаючим покриттям, аби запобігти цьому. Процес виготовлення цього покриття складний і призводить до отримання багатошарової деталі, яку неможливо сортувати для переробки.

Щоб створити пластикові компоненти, що зменшують екологічний рівень шуму, інновації Daimler та Kraiburg TPE полягають у додаванні в суміш та інструмент виготовлення присадок, що зменшують тертя і шорсткість поверхні. Це забезпечує безліч переваг у сталому розвитку і економіці та додатково вдосконалює концепцію компонентів.

Нагорода eMove360 за електричну мобільність та автономне керування автомобілем

Scantinel Photonics

Компанія базується в м. Ульм, Німеччина, і є єдиною європейською компанією, яка має статус прогресивного розвитку FMCW LiDAR. Технологія забезпечує справді автономні транспортні засоби для приватного та комерційного використання. Нагадуючи слова радар та гідролокатор, LiDAR (виявлення та вимірювання світла) вимірює відстані лазерами, обчислюючи відбиття за допомогою датчика. Це ключова технологія для самохідних транспортних засобів.

Фото: Scantinel Photonics

Технологія LiDAR з модульованою частотою безперервної хвилі (FMCW) має суттєві переваги перед звичайними методами. Його дальність перевищує 250 метрів, а технологія дуже надійна навіть за різних погодних умов: туману, снігу або яскравого сонячного світла. Система також може диференціювати власні датчики та датчики інших виробників, виключаючи те, що називається перехресною розмовою. Це ефективніше, оскільки система одночасно вимірює відстань і швидкість кожної точки даних, зменшуючи обчислювальні зусилля та системні витрати.

ZF (Zeppelin Foundation)

Компанія розташована у Фрідріхсгафені, Німеччина. ZF Friedrichshafen AG та її дочірня компанія 2getthere постачають транзитні системи з автоматизованими та автономними транспортними засобами. Їх програмне забезпечення здійснило перевезення 14 мільйонів пасажирів та контролює понад 100 мільйонів кілометрів з власним приводом. Вони впроваджують нові транзитні системи з 1984 року, постійно переглядаючи та оновлюючи програмне забезпечення протягом 20 років.

Фото: ZF Friedrichshafen AG

Автономні шатли, такі як у компанії ZF 2getthere, ще більше полегшать рух у майбутньому. ZF Friedrichshafen пройшов довгий шлях з часу випуску першого дирижабля більше століття тому. Наразі це передова технологія мобільності. Його автономні системи були першими, які працювали без водія безпеки ще в 1997 році. ZF Friedrichshafen також буде першим, хто працюватиме в змішаному русі у 2021 році.

Quantron

Розташований недалеко від Аугсбурга, Німеччина, Quantron AG дозволяє клієнтам користуватися перевагами електронної мобільності без необхідності заміни своїх автомобілів. Натомість вони можуть замінити існуючий автопарк, щоб працювати на електроенергії. Вони також продають нові електромобілі, починаючи від електричних фургонів та електробусів, закінчуючи електричними важкими тягачами, автомобілями вагою від 3,49 до 44 тонн.

Фото: Quantron AG

Quantron також продає гібридні моделі з паливними елементами на основі популярної моделі фургонів Iveco Daily. Це єдиний в Європі постачальник повного спектру рішень для електричного та мобільного транспорту H2 для комерційних транспортних засобів від 3,49 до 44 тонн та автобусів.

Крім того, Quantron пропонує повний пакет послуг, що включає попередній аналіз, підтримку інфраструктури та зеленого електропостачання, а також допомогу в поданні заявок на субсидії. Вони також надають бек-офісні послуги, такі як оренда, придбання, фінансування та лізинг. Quantron також пропонує навчання водіїв для електромобілів.